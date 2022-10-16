Экс-тренер омского «Авангарда» Рябыкин вошел в тренерский штаб «Металлурга»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне издание «Чемпионат» сообщило, что бывший наставник омской команды Дмитрий Рябыкин вошел в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», который возглавляет Илья Воробьев.

Первый матч с магнитогорцами Рябыкин проведет уже 17 октября. Примечательно, что его дебют состоится в матче омским «Авангарда». «Металлург» встретится с «ястребами» на «G-Drive Арене» в Омске.

По информации источников издания, «Металлург» не планирует отправлять помощников Ильи Воробьева, чтобы освободить место для Рябыкина.

Напомним, ранее руководство омского «Авангарда» уволило Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды, при этом ранее были расторгнуты контракты с двумя его помощниками - Олегом Микульчиком и Александром Курашевым. Наставником хоккейного клуба из Омска стал Михаил Кравец.