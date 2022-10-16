В Омской области ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

На какой машине был разыскиваемый, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Омском в селе Алабота произошло ДТП, в результате которого пострадала пожилая сельчанка. Сообщение об аварии поступило сегодня ночью в дежурную часть ОМВД России по Русско-Полянскому району.

Как установили правоохранители, неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля неустановленной марки, двигался по переулку Школьному в селе Алабота. В районе дома №27 он сбил пешехода - 66-летнюю пенсионерку - и сразу же скрылся с места ДТП. Женщине понадобилась медицинская помощь - ее с переломом голени доставили в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают личность нарушителя, скрывшего с места аварии, и его местонахождение.

Очевидцев произошедшего ДТП просят обратиться в полицию по телефонам: 79-35-04 или 02.

Напомним, ранее в Омске водитель ЗИЛа сбил 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходнику. Мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой.