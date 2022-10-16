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Происшествия16 октября 2022 8:21

Пожилая омичка отдала 100 тысяч рублей лже-следователю, чтобы спасти дочь

Жительница Омска стала жертвой классической схемы обмана
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Мошенники работали по известной схеме, жертвами которой становят все больше пенсионеров

Мошенники работали по известной схеме, жертвами которой становят все больше пенсионеров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерка из Омска перевела мошенника 100 тысяч рублей, чтобы свою дочь, которая якобы стала виновницей ДТП.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась дочь пожилой омички. Как выяснили правоохранители, 81-летней жительнице Центрального округа на стационарный телефон позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Лже-родственница рассказала, что переходила дорогу неположенном, из-за чего спровоцировала серьезную аварию. По ее словам, в ДТП пострадала не только она, но и водитель авто, который подрезал ее - мужичину доставили с тяжелыми травмами в реанимацию.

Трубку лже-дочь передала мужчине, представившемуся следователем. Он сказал, что может решить вопрос с закрытием уголовного дела всего за один миллион рублей. Пожилая омичка последовала всем инструкциям злоумышленников и передала, завернув в полотенце, 100 тысяч рублей наличным курьеру. Больше сбережений у пенсионерки не было.

Спустя некоторое время после этого лже-родственница перезвонила и благодарила омичку, сказав, что все проблемы с законом удалось решить. На следующий день пенсионерка поехала навестить свою реальную дочь, после чего и узнала, что стала жертвой телефонных мошенников.

В настоящее время правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Личность преступников установят в ходе оперативных мероприятий.

Напомним, ранее другая пожилая жительница Омска перевела мошенникам 200 тысяч рублей. Тогда злоумышленники работали по этой же смехе - якобы дочь стала виновницей аварии и, чтобы все «замять», нужно перевести определенную денежную сумму.