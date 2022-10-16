Пожилая омичка отдала 100 тысяч рублей лже-следователю, чтобы спасти дочь

Мошенники работали по известной схеме, жертвами которой становят все больше пенсионеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерка из Омска перевела мошенника 100 тысяч рублей, чтобы свою дочь, которая якобы стала виновницей ДТП.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась дочь пожилой омички. Как выяснили правоохранители, 81-летней жительнице Центрального округа на стационарный телефон позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Лже-родственница рассказала, что переходила дорогу неположенном, из-за чего спровоцировала серьезную аварию. По ее словам, в ДТП пострадала не только она, но и водитель авто, который подрезал ее - мужичину доставили с тяжелыми травмами в реанимацию.

Трубку лже-дочь передала мужчине, представившемуся следователем. Он сказал, что может решить вопрос с закрытием уголовного дела всего за один миллион рублей. Пожилая омичка последовала всем инструкциям злоумышленников и передала, завернув в полотенце, 100 тысяч рублей наличным курьеру. Больше сбережений у пенсионерки не было.

Спустя некоторое время после этого лже-родственница перезвонила и благодарила омичку, сказав, что все проблемы с законом удалось решить. На следующий день пенсионерка поехала навестить свою реальную дочь, после чего и узнала, что стала жертвой телефонных мошенников.

В настоящее время правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Личность преступников установят в ходе оперативных мероприятий.

Напомним, ранее другая пожилая жительница Омска перевела мошенникам 200 тысяч рублей. Тогда злоумышленники работали по этой же смехе - якобы дочь стала виновницей аварии и, чтобы все «замять», нужно перевести определенную денежную сумму.