Омский кинотеатр «Галактика» сократил площадь и снизил цены на сеансы

Фото: сайт кинотеатра.

Как сообщил накануне официальный паблик киноцентра «Галактика», с 12 октября посетителей ждет ряд новшеств. Так кинотеатр, закрывшийся ранее из-за неблагополучной ситуации в сфере проката западных блокбастеров, снова запускает свою работу. Теперь, вместе с кинобаром, залы будут располагаться только на 2 этаже здания на проспекте Карла Маркса, где киноцентр располагался ранее. Помимо этого, владельцы пересмотрели ценовую политику на все позиции.

- В той ситуации, в которой мы находимся, это самое правильное решение. Мы все вместе должны сохранить культуру кино и уверены, что вы нас поддержите своим посещением! — сказано в записи.

Напомним, что 1 октября киноцентр «Галактика» закрывался по техническим причинам.