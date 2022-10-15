В бюджете омского региона станет на 7 миллиардов рублей больше

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко. Фото: 12 канал.

В третий раз депутаты Заксобрания Омской области внесли поправки в областной бюджет со знаком плюс. На профильном комитете министр финансов Омской области Вадим Чеченко отметил, что дополнительный ресурс, который планируется учесть в бюджете, составил 6,9 миллиардов рублей. Увеличен план налоговых поступлений, а почти 1,7 миллиардов поступят из федерального центра.

Основную прибавку даст рост налоговых поступлений обеспечен: за счет налога на прибыль на 3 миллиарда рублей, «упрощенкой» — на 664 миллионов рублей, НДФЛ — на 441 миллион рублей.

Поэтому было принято решение увеличить общий объем расходов областного бюджета на 2022 год на 6,8 миллиардов рублей. Деньги пойдут на социальные выплаты, увеличение зарплаты бюджетникам и покупку сертификатов для выдачи омичам-льготникам.