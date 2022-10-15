В Омске в полтора раза увеличилось количество сделок по покупке и продаже жилья

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Омские риэлторы зафиксировали значительное оживление на рынке недвижимости, такое происходит впервые с весны 2022 года. В полтора раза стало больше сделок по покупке и продаже жилой недвижимости по отношению к предыдущему кварталу этого года. Вот, правда, в ипотечном сегменте оживления так и не произошло - договоров стало больше, но не намного.

- По числу сделок — в третьем квартале 2022 года зарегистрирован рост в 49,8 процентов в сравнении со вторым кварталом. Что касается ипотеки — по среднему числу фактической ипотеки, которую одобрили клиентам, с апреля по сентябрь наблюдалось снижение, то в октябре наблюдаем небольшой рост. В сравнении с сентябрем в октябре среднее число одоборенных ипотек выросло на 4%, — сообщил «СуперОмску» директор федеральной компании «Этажи в Омске» Егор Бобылев.

С чем связан рост, эксперты не сообщают.