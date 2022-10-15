Мэр Омска Шелест сообщил об окончании курса подготовки мобилизованных в 242 учебном центре ВДВ

Фото: telegram-канал омского градоначальника.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в telegram-канале о завершении первого курса подготовки мобилизованных бойцов к участию в спецоперации на Украине. По случаю окончания обучения в 242-м центре подготовки ВДВ состоялся торжественный митинг.

- Сегодня в 242-м Учебном центре ВДВ состоялся торжественный митинг, посвящённый окончанию курса подготовки парней, призванных на службу в Воздушно-десантных войсках в рамках частичной мобилизации. В ближайшее время все они отправятся на выполнение задач, поставленных государством, - написал градоначальник.

Сергей Николавич, сам бывший десантник - отметил, что история снова доказывает, что ВДВ — это не просто род войск.

- Это настоящее дружное, сплоченное и крепкое братство. Сегодня братья – десантники с честью отстаивают интересы России, и я верю в каждого, кто носит голубой берет и тельняшку. Верю в мужество, волю и смелость солдат и офицеров. Выполняя боевую задачу, они знают и помнят, что за ними Родина, будущее наших детей, мир с незыблемыми, вечными ценностями. Никто, кроме нас! - подытожил мэр.