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Общество15 октября 2022 6:27

42-летнему отцу из Омска пришлось устроиться на работу, чтобы погасить 300 тысяч рублей долга по алиментам

Родитель настолько сильно испугался административной ответственности
Наталья ВИРКУНЕН
На мужчину могли завести уголовное дело.

На мужчину могли завести уголовное дело.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пресс-служба УФССП России по Омской области сообщила о случае разительного исправления отца-алиментщика, который долгое время уклонялся от выплат. Многодетный 42-летний отец из Азовского района накопил 300 тысяч долга, и приставы уже собирались подавать материалы для заведения уголовного дела.

- В пользу экс-супруги на содержание дочери и двоих сыновей мужчина должен был регулярно выплачивать финансовые средства. Но он платил нерегулярно, а в последнее время и вовсе перестал выполнять свои финансовые обязательства, - сообщили судебные приставы. - Гражданин, довольствовавшийся ранее случайными временными заработками, устроился на постоянную работу, полностью рассчитавшись с задолженностью по алиментам.

Насколько долго хватит пыла мужчины, покажет время. Всего с начала 2022 года за неуплату алиментов к административной ответственности привлечены 1108 омичей, к уголовной - 554 человека. В пользу детей взыскано более 360 миллионов рублей.