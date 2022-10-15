42-летнему отцу из Омска пришлось устроиться на работу, чтобы погасить 300 тысяч рублей долга по алиментам

На мужчину могли завести уголовное дело. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пресс-служба УФССП России по Омской области сообщила о случае разительного исправления отца-алиментщика, который долгое время уклонялся от выплат. Многодетный 42-летний отец из Азовского района накопил 300 тысяч долга, и приставы уже собирались подавать материалы для заведения уголовного дела.

- В пользу экс-супруги на содержание дочери и двоих сыновей мужчина должен был регулярно выплачивать финансовые средства. Но он платил нерегулярно, а в последнее время и вовсе перестал выполнять свои финансовые обязательства, - сообщили судебные приставы. - Гражданин, довольствовавшийся ранее случайными временными заработками, устроился на постоянную работу, полностью рассчитавшись с задолженностью по алиментам.

Насколько долго хватит пыла мужчины, покажет время. Всего с начала 2022 года за неуплату алиментов к административной ответственности привлечены 1108 омичей, к уголовной - 554 человека. В пользу детей взыскано более 360 миллионов рублей.