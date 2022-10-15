Омичам предлагают психологический челлендж

Врачи рекомендуют фиксировать внимание только на хорошем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омский центр медицинской профилактики и общественного здоровья запустил в своих социальных сетях своеобразный флешмоб "Три радости дня".

- Сосредоточенность на негативе - путь к тревожности и депрессии. Формируем полезную привычку фиксировать внимание на позитивных событиях, — отмечают специалисты центра медицинской профилактики и общественного здоровья, — это одно из упражнений, которое, при регулярном его выполнении, поможет вам развивать способность воспринимать жизнь более позитивно даже в довольно непростые периоды. Умение замечать радостные события - одна из мер по предупреждению негативного стресса и укреплению психологического здоровья.

Суть в том, чтобы делиться тем, что порадовало в течение дня. Нужно перечислить хотя бы три пункта и добавить хештег #3радостидня, по желанию можно прикрепить фото и отметить аккаунт центра: https://vk.com/omskzdorov, https://t.me/ocmpomsk.