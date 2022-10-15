В Таврическом районе Омской области инспекторы задержали пьяного водителя грузовика

Фото: стоп-кадр видео от пресс-службы УМВД России по Омской области.

Пресс-служба полиции сообщила о вопиющем нарушении, которое произошло в Таврическом районе Омской области накануне. В отделение ГИБДД по Таврическому району поступил звонок от омича, который пожаловался на водителя грузового автомобиля «Даф». По сообщению, водитель грузовика вел машину будучи пьяным. - Экипаж ДПС остановил подозрительный грузовик в районе дома № 15 на улице Магистральной в районном поселке. За рулем находился мужчина 1987 года рождения. При общении с водителем его поведение и внешний вид дали повод сотрудникам полиции полагать, что он действительно нетрезв, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Автоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование с помощью алкотектора, результаты которого подтвердили наличие у водителя паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (1,076 мг/л). Водителя полицейские отстранили от управления грузовиком, транспортное средство помещено на штрафную стоянку. Мужчине грозит штраф 30 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2-х лет.