Омский полковник полиции Алексей Кубиц может стать министром региональной безопасности

Фото: СуперОмск.

В Омске полковник полиции, прослуживший в органах 30 лет, Алексей Кубиц накануне уволился с должности начальника регионального ведомства по оперативной работе. С официального сайта УМВД России по Омской области исчезли его личные данные и биография.

Таким образом, возможно, подтверждается информация, ранее прозвучавшая в региональных СМИ, о том, что Кубицу в кулуарах прочили пост министра региональной безопасности Омской области. На место ушедшего не так давно Андрея Кондина.

Напомним, что Алексей Леонтьевич родился 9 июля 1974 года в городе Степногорске Целиноградской области Казахской ССР. В органах внутренних дел служит с 1992 года. В 1996 году окончил Омский юридический институт МВД России. Прошёл все этапы службы оперативника: от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Ленинскому району города Омска до начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. 14 апреля 2020 года был представлен коллективу как заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД по Омской области, сообщают «Коммерческие вести».

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