Омская область помогает школам и детсадам Стаханова подготовиться к зиме

Фото: вечерний Омск

Социальная сфера города Стаханов Луганской Народной Республики серьезно пострадала от террористических обстрелов со стороны украинских неонацистов. По решению губернатора Александра Буркова Омская область помогает восстанавливать поврежденные окна и ремонтировать кровли. Это необходимо сделать максимально оперативно: совсем скоро ожидается наступление холодов, а до прихода зимы необходимо в обязательном порядке закрыть тепловой контур.

12 октября представители передовой группы нашего региона проверили, как идут необходимые работы в местных учебно-воспитательном комплексе № 29, специализированной школе № 10, а также в яслях-саду комбинированного вида «Сказка». Подрядные организации на всех указанных объектах приступили к исполнению обязательств, завезены все необходимые материалы и оборудование. Параллельно ведется постоянный контроль качества.

В учебно-воспитательном комплексе № 29 выполняется разбор старых оконных конструкций. Его проводят максимально аккуратно, чтобы сохранить столярные изделия для повторного использования в случае необходимости в будущем. Вместо них буквально на днях начнут устанавливать современные пластиковые стеклопакеты, отвечающие всем отечественным стандартам качества. В специализированной школе № 10 заменено порядка 60% окон, работы выполняются по графику.

А в детском саду «Сказка» выбитые взрывной волной после обстрела вооруженными формированиями киевского режима окна уже заменены. Полным ходом идет ремонт кровли: подрядчик смонтировал специальную временную конструкцию для защиты от осадков, ведется подготовка основания для последующей укладки наплавляемого материала.