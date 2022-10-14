Студенты и сотрудники Омского ГАУ собрали 3 тысячи единиц помощи в рамках акции «Всё для Победы!»

В списке собранной помощи значатся: медицинские салфетки, бинты, жгуты, повязки, йод, зеленка, перекись водорода, жаропонижающие, капельницы, шприцы, пластыри, костюмы «горка», футболки, носки и многое другое.

Выражаем огромную благодарность всем, кто не остался в стороне:

- Ректорат;

- учебные группы 12ТПП, 12ЭиРТ, 21ТО - УКАБ; Б-11АСГ - АТФ; Б-12ЗИК - ЗУФ; Б-21ЭКЛ, Б-22ЭКЛ, Б-11ЭКЛ - ФАПЭПиВ; Б-11ЮР - ЭФ; М-11ВСЭ - ФВМ;

- кафедры: философии, истории, экономической теории и права; физической культуры и спорта; иностранных языков; геодезии и дистанционного зондирования; землеустройства; природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов;

- факультеты: агротехнологический, экономический, технического сервиса в АПК, ветеринарной медицины;

- Институт дополнительного профессионального образования;

- Университетский колледж агробизнеса;

- Центр социально-воспитательной работы и молодежной политики;

- общественные организации: волонтерский центр «Глобус», совет обучающихся, волонтерский отряд «Содействие» (УКАБ).

В пункт сбора Омского ГАУ также принесли помощь сотрудники библиотеки ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

«Основное направление проекта «Всё для победы» — это помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик. По ключевому списку, в который входят квадрокоптеры, рации, бронежилеты, шлемы и воинская амуниция», — рассказала руководитель исполкома ОНФ в Омской области Сюзанна Егиян.

Помощь может оказать любой желающий, сбор продолжается. Подробности о проекте «Всё для победы» можно узнать на одноименном сайте. Там же есть список вещей, которые необходимы бойцам. Их можно принести в штаб регионального отделения Народного фронта в Омской области по адресу: проспект К. Маркса, 4, каб. 223. Телефон: 8 (3812) 31-88-00.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.