В ППУ «Черлакский» задержано более 40 тонн кормовой добавки из Республики Казахстан

13 октября 2022 специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Черлакский» задержаны два транспортных средства, в полуприцепах которых осуществлялась перевозка добавки кормовой для заготовки силоса, сенажа и консервирования плющеного фуражного зерна высокой влажности на основе муравьиной кислоты (раствор) общим весом 40800 кг.

В ходе досмотра автомобилей и анализа документов установлено, что в каждом транспортном средстве гражданами Российской Федерации осуществлялась перевозка 20400 кг кормовой добавки по маршруту: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск (ТОО «Б-агро») - Российская Федерация, г. Омск - Российская Федерация, г. Москва (ООО «Кормовит»).

Перевозка груза осуществлялась в сопровождении всех необходимых для передвижения через границу документов.

Однако специалистами омского Россельхознадзора установлено, что предприятие-отправитель кормовой добавки ТОО «Б-агро» (Республика Казахстан) не внесен в Реестр предприятий Таможенного союза, продукция которых разрешена для перемещения по территории Евразийского экономического союза.

В результате транспортные средства были задержаны, ввоз на территорию Российской Федерации запрещен.

Управлением Россельхознадзора по Омской области правонарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».