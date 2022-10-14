В Омске в двух парках в эти выходные будут работать аттракционы

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в эти выходные будет работать часть аттракционов в двух парках - Советском и 30-летия ВЛКСМ.

Как рассказал директор МП «ПкиО им. 30-летия ВЛКСМ» Михаил Морозов, в грядущие выходные в парках имени 30-летия и Советском аттракционы будут работать на час меньше - с 11:00 до 19:00.

Так, в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске работать будут следующие аттракционы - «Гусеница», «Ракушки», «Биоробот», «Орбита», «Светофор», «Солнышко», «Слоники», «Драконы», «Миниджет», «Колесито», «Чайный сервиз», «Сафари», «Праздничная карусель», «Колесо обозрение» на Комсомольской аллее, и там же «Паровозик».

В Советском парке омичей в эти выходные ждут аттракционы «Вихрь», «Драконы», «Чайный сервиз», «Колесо обозрения», «Детская железная дорога», «Лебеди», «Сюрприз», «Орбита», «Автодром».

Добавим, что в воскресенье, 16 октября, в Омске местами ожидается дождь во второй половине, поэтому работа аттракционов может быть приостановлена.