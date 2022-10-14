В Омске садовые маршруты завершат свою работу с 17 октября

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске с 17 октября прекратят работу все садовые маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В департаменте транспорта горадминистрации рассказали, что данное решение было принято в связи завершением дачного сезона и ухудшением погоды в регионе - в ближайшие дни в Омске пройдут дожди.

Так, с 17 октября прекращают свою работу садовые маршруты - №112, №131, №139, №141,№171, №178. Возобновят они ее только с началом нового дачного сезона весной 2023 года.

При этом будут также сокращены два городских автобусных маршрута, которые были продлены до садоводческих товариществ, а именно: №90 (с 17 октября - конечная остановка «Поселок Солнечный») и №119 (с 17 октября - конечная остановка «микрорайон Осташково»).

Напомним, садовые маршруты развозят жителей Омска на дачи ежегодно с середины весны до середины осени.