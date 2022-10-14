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Общество14 октября 2022 8:40

В центре Омска разрешили продажу алкоголя, ограниченную ранее до 30 октября

Спиртное по-прежнему нельзя приобрести в районах, где расположены учебные центры для мобилизованных
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Запрет сняли на 2 недели раньше запланированного срока

Запрет сняли на 2 недели раньше запланированного срока

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне на сайте мэрии Омска было опубликовано постановление, согласно которому длительность запрета на продажу алкоголя в центре города была сокращенна.

В документе, подписанном мэром Сергеем Шелестом, отмечено, что приобрести алкоголь нельзя в районе старого здания Кадетского корпуса на улице Ленина с 4 по 14 октября из-за проведения военно-патриотической акции «#Своихнебросаем». Хотя ранее предыдущее постановление ограничивало эту возможность до 30 октября.

При этом по-прежнему с 4 октября по 30 октября нельзя приобрести алкогольные напитки около центров подготовки граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, в Черемушках и Светлом.

Напомним, в Омской области недавно объявили о выполнении почти на 100% плана по частичной мобилизации.