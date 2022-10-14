Двое предприимчивых омичей, несмотря на запрет властей, продавали алкоголь вблизи лагеря для мобилизованных

В отношении восьми человек идут проверке по факту незаконной продажи алкогольной продукции близ омских Черемушек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская полиция выявила факты незаконной продажи алкоголя вблизи военно-полевого лагеря в Черемушках. Как оказалось, двое чересчур предприимчивых омичей решили обогатиться, несмотря на запрет властей. Напомним что с 4 по 30 октября рядом с 14-м Военным городком и 242-м учебным центром ВДВ ограничили продажу алкоголя с 12:00 до 20:00.

– Всего сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли более 230 литров алкогольной продукции, привлечено к административной ответственности 2 человека, в отношении 8 лиц проводится проверка, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Полиция и дальше намерена проводить проверки, насколько рьяно соблюдается введенный запрет вблизи учебных военных центров. Предпринимателей и физлиц, желающих заработать на продаже спиртных напитков, намерены серьезно штрафовать.