Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 7:51

В Омской области семьи мобилизованных получат бесплатную психологическую помощь

Для этого близким резервистов нужно обратиться в центр сбора гуманитарной помощи в Омске
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Власти и бизнес всецело поддерживают мобилизованных

Власти и бизнес всецело поддерживают мобилизованных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родственники жителей Омской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации, смогут получить психологическую помощь совершенно бесплатно.

В Омске в центре сбора гуманитарной помощи, расположенном по адресу улица Красный путь, 9, близкие резервистов со следующей недели смогут получить консультацию квалифицированного психотерапевта и психолога Татьяны Шевченко. Для этого нужно записаться заранее по телефону 63-49-37.

Отметим, что правительство Омской области поддерживает резервистов и материально. Так, губернатор Александр Бурков распорядился выплатить всем мобилизованным омичам единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Она на следующей неделе будет перечислена на банковские карты жителей региона.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России указом президента Владимира Путина. Недавно глава Омской области сообщили, что регион выполнил свою квоту на 100%. Сколько было призвано омичей - неизвестно.