В Омске разыскивают мужчину, стащившего детскую коляску из тамбура в многоэтажке

Фото: скриншот видео с камер, предоставленный пресс-службой УМВД России по Омской области.

В Омске объявили в розыск мужчину, укравшего детскую коляску из тамбура в многоэтажке.

В полицию обратилась 38-летняя женщина с сообщением о краже детской коляски из приквартирного тамбура в многоэтажке. Омичка оценила ущерб в 3 тысячи рублей.

Как выяснили оперативники, злоумышленник ночью проник в помещение, где хранилась коляска, предварительно вскрыв замок входной двери. Однако уйти незамеченным у него не получилось - на лестничной клетке стояли камеры видеонаблюдения.

В настоящее время на омича, личность которого пока не удалось установить, заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозит до 5 лет колонии.

Если вы знаете мужчину, запечатленного на видео, или обладаете информацией о местонахождении украденной коляски, звоните в полицию по телефонам - 79-35-02, 79-34-81 или 102.

Напомним, ранее в Омске в розыск объявили мужчину, который нашел банковскую карту 16-летней учащейся колледжа и пошел совершать с нее покупки.