На Омском НПЗ запустили комплекс глубокой нефтепереработки

ОНПЗ завершил строительство комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), который за счет современных технологических решений позволит увеличить глубину переработки почти до 100% — уровня лучших мировых производителей. Инвестиции «Газпром нефти» в этот проект составили более 160 млрд рублей.

- На Омском НПЗ мы завершили строительство комплекса глубокой переработки нефти - это масштабный проект. Этот комплекс позволяет значительно увеличить эффективность переработки, увеличить производство светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и керосина. Снизить нагрузку на окружающую среду, повысить промышленную безопасность», — сказал председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью СМИ на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

По словам Александра Дюкова, новый производственный объект оснащен цифровыми системами управления, позволяющими осуществлять контроль за его работой в онлайн-режиме. Более 60% оборудования комплекса произведено российскими компаниями. На КГПН также действует автоматизированная система мониторинга воздуха, которая в реальном времени следит за уровнем экологического воздействия производства.

Строительство новых мощностей по нефтепереработке имеет важное значение для укрепления энергобезопасности страны и полностью соответствует стратегии развития ТЭК РФ. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в масштабную программу модернизации Омского НПЗ превышает 500 млрд рублей.