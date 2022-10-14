В Омске на улице Будеркина появится проекционный пешеходный переход

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске завершают работы по установке проекционного перехода на улице Будеркина в Октябрьском округе. Об сообщили в пресс-службе мэрии.

Проекционный пешеходный переход на улице Будеркина уже готов более, чем на 95%. Он станет шестым подобным объектом в городе, построенным по региональному проекту

«Безопасность дорожного движения». Появление «пешеходника» на данном участке стало своеобразным праздникам для местных жителей, которые неоднократно жаловались на плохую освещенность перехода около остановки «Шинный завод»

- К нам поступали обращения омичей о недостаточной освещенности пешеходного перехода, совместно с ГИБДД УМВД России по Омской области мы приняли решение об установке проекционного пешеходного перехода на этом участке. Его стоимость составляет около 880 тысяч рублей, объект - в высокой степени готовности, проводятся пусконаладочные работы», - сообщил начальник Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Мэр Омска Сергей Шелест пояснил, что проекторы неподвижного изображения, потребляющие 210 ватт электроэнергии, будут включаться и выключаться автоматически с наступлением темного времени суток.

Напомним, в 2022 году в Омске по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» будут установлены еще 10 светофоров.

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