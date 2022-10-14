Мэрия Омска планирует в 2023 году закупить 65 автобусов и 40 троллейбусов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов сообщил, что город приобрел 22 автобуса, которые доставят в Омск совсем скоро.

По словам чиновника, город закупил 22 низкопольных автобуса большого класса на газе по программе «Чистый воздух» и на этом не остановится. Омская мэрия уже готовит документацию на приобретение в 2023 года еще 65 автобусов и 40 троллейбусов.

При этом Кожухов отметил, что трамваи самостоятельно закупать Омск не планирует, так как город не может себе их позволить - одна единица подвижного состава сейчас состоит от 50 до 70 миллионов рублей. Городская администрация надеется, что в ближайшее время будет создана федеральная программа, которая поможет с приобретением электротранспорта.

Замдиректора департамента транспорта также добавил, что у города нет даже денег на масштабную реконструкцию трамвайных путей.

Напомним, ранее в Омске на улицы города вышли 9 троллейбусов «Адмирал», приобретенные в августе.