В Омске зальют 26 ледовых катков во всех 5 округах города

Снег, скопившийся на катках, будут сами жителей. Беспокоиться не стоит - лопаты выдадут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о заливке 26 хоккейных площадках в пяти округах города.

Согласно документу, в Омске этой зимой зальют от 4 до 6 катков в каждом округе. Больше все хоккейных коробок будет открыто для омичей в Центрально и Советских округах (6 площадок).

Фото: скриншот указа мэра Омска

В указе так же отмечено, что уборкой снега должны заниматься местные жители. Им выделят этого все необходимое.

- Администрациям административных округов города Омска, департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска организовать совместно с активистами территориального общественного самоуправления работу по привлечению жителей к уборке снега на хоккейных площадках и обеспечить инвентарем, необходимым для уборки снега на хоккейных площадках, в зимний период 2022-2023 годов, - написано в документе.

Добавим, текст указа гласит, что выполнение распоряжения о заливке катков под личный контроль взял сам Сергей Шелест.