9 детей-сирот получили по 2,5 млн рублей на покупку жилья в Омске

Если не вся сумма сертификата будет задействована при покупке, то остаток придется вернуть в бюджет региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На покупку жилья в Омске по 2,5 млн рублей получили 9 детей-сирот, которым исполнилось 23 года. Об этом сообщает региональный минстрой.

Еще один сертификат дожидается возвращения своего обладателя из другого региона. Размер господдержки в 2022 году составил 2,515 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что еще 16 человек получат долгожданные средства на покупку жилья. Выдача сертификатов запланирована на ноябрь. Всего за год деньги на квартиры получат 87 омичей. В случае, если не все средства будут затрачены на сделку, остатки вернутся в бюджет региона.