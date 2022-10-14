В Омске депутат Горсовета Козловский предложил не закрывать детские лагеря на зиму

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Накануне в четверг в омском Горсовете состоялось заседание комитета по социальным вопросам. На нем депутаты подвели итоги летнего оздоровительного сезона.

На заседании депутат от «Единой России» Юрий Козловский выступил с интересным предложением - он предложил использовать детские лагеря круглый год. По его словам, если не закрывать их в зимнее время, то можно сэкономить денежные средства, выделяемые на их «разморозку» к лету.

Депутат подчеркнул, что зимой детским лагерям можно найти практическое применение.

- Самое главное, что мы можем использовать эти площадки для детей круглый год, чтобы они могли там заниматься спортом, ездить на туристические слеты, соревнования, мероприятия. Плюс у нас есть общественные организации, которые нуждаются в этих загородных площадках. Если это все посчитать и выйти с конкретными предложениями к меценатам, то это, на мой взгляд, может их заинтересовать. Они смогут восстанавливать площадки и их использовать, - сказал Козловский.

Отметим, детских лагерях, находящихся в собственности муниципалитета, за лето 2022 года отдохнули более 2 тысяч юных жителей Омска.