В Омске детская больница №4 собирается купить ультразвуковые отпугиватели собак

Собаки уже не раз нападали на участковых врачей по пути к маленьким пациентам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне на портале госзакупок появился странный лот, опубликованный Детской городской больницей №4, которая расположена в Амурском поселке. Учреждение захотело приобрести 10 ультразвуковых отпугивателей собак.

Как следует из документации, омская больница готова предложить максимально 12,8 тысяч рублей за десять данных устройств. Отпугиватели должны быть портативными (13х5х3 сантиметров), иметь радиус действия в 5 метров и звуковое давление в 150 децибелов. Заявки на участие в аукционе принимают до 20 октября.

В минздраве Омской области рассказали, что эти устройства жизненно необходимы для участковых врачей медучреждения, так как оно обслуживает район с большим частным сектором, в котором много бродячих собак.

- В районе больницы частный сектор, соответственно, много бродячих собак и очень распространен самовыгул домашних, а участковые педиатры посещают детей на дому, и, к сожалению, нападение собак на докторов – не редкость. Отпугиватель - это мера защиты врачей. Для животного воздействие отпугивателя неприятно, но не представляет опасности для жизни, - пояснили в ведомстве изданию «СуперОмск».

Напомним, ранее мэрия Омска объявила повторный аукцион на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег».