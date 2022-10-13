Омский «Авангард» победил в матче с «Амуром» под руководством нового тренера

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске прошел первый матч «Авангарда» под руководством нового тренера Михаила Кравеца. Омские «ястребы» на льду «G-Drive Арены» встретились с хабаровским «Амуром». Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу омичей.

Счет в игре открыли омичи - на 8 минуте первого периода Арсений Грицюк забросил первую шайбу в ворота хабаровчан.

Удвоить преимущество «Авангарда» смог Рид Буше, забив гол в ворота соперника на 13 минуте второго периода.

В конце второго периода гостям удалось забросить первую и последнюю за матч шайбу в ворота омских «ястребов». Счет - 2:1.

Шансы на победу «Амура» были ничтожны. Владимир Ткачев их буквально уничтожил, забив два гола хабаровчанам с разницей в минуту в конце третьего периода. Таким образом, образом игра закончилась уверенной победой омичей со счетом 4:1.

В эту субботу, 15 октября, омские «ястребы» сыграют с владивостокским «Адмиралом» на льду «G-Drive Арены».

Напомним, ранее руководство омского ХК «Авангард» уволило главного тренера Дмитрия Рябыкина.