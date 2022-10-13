Людмила Вичкуткина уходит с поста главы РЭК Омской области

В этой должности она проработала с октября 2020 года. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С поста главы РЭК Омской области уходит Людмила Вичкуткина. Об этом сообщает региональное правительство.

От должности чиновница освобождается с 14 октября в связи с выходом на пенсию. Комиссию она возглавляла с октября 2020 года.

- Людмила Анатольевна всегда взвешенно подходила к принятию решений. За время работы в Региональной энергетической комиссии она показала себя как ответственный и преданный своему делу профессионал. Под её руководством структура успешно работала над сложными задачами в сфере государственного регулирования цен Омской области, — цитируют губернатора в областном правительстве.