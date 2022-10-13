Жителю Омска, разгромившему интим-магазин в Нефтяниках, грозит до 5 лет колонии

Фото: пресс-служба УМВД России пор Омской области.

Накануне в отношении пьяного омича, который разгромил магазин товаров для взрослых в Советском округе, завели уголовное дело по статье «Кража».

Как установили полицейские, мужчина навеселе шел домой и обратил внимание на интим-магазин на улице Нефтезаводской. Он решил по неизвестной причине проникнуть туда, для чего и разбил стекло камнем. Внутри он начал громить витрины и доставать оттуда взрослые игрушки, которые потом выбросил в окно. К приезду сотрудников ЧОПа злоумышленник лежал на полу без сознания. Потом его передали правоохранителям. Мужчина почти успел похитить товар на 10 тысяч.

В настоящее время на неадекватного омича завели уголовное дело за кражу. Ему теперь грозит до 5 лет колонии. До этого проблем с законом у мужчины не было.