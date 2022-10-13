В Омске в Октябрьском округе снесли 19 незаконных ограждений на парковках

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне в Омске во дворах многоэтажек в Октябрьском округе снесли 19 незаконно установленных ограждений, препятствующих парковке. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Сотрудники департамента контроля мэрии Омска и УДХБ активно работают над принудительным сносом незаконных парковочных ограждений, расположенных на муниципальной земле. Сегодня 19 таких барьеров, среди которых как столбики, так и блокаторы, были снесены в Октябрьском округе.

Напомним, сегодня днем снесли блокаторы парковок в Кировском округе Омска. на них пожаловались жильцы одного из домов.