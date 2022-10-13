В Омске задержали мужчину, потратившего с чужой карты почти 6 тысяч на покупки

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске задержали мужчину, который нашел банковскую карточку и пошел тратить с нее деньги на покупки.

Накануне в городской отдел полиции №11 с заявлением о краже средств с банковской карты обратилась 38-летняя омичка, проживающая в Центральном округе. Женщина рассказала, ее 16-летняя дочь потеряла платежное средство и спустя время на ее телефон стали поступать смс-сообщения о денежных операция, проведенных в разных торговых точках. Злоумышленник успел потратить 5,5 тысяч рублей с карточки.

Полицейские просмотрели записи с видеокамер, которые были установлены в магазинах, где рассчитывался картой злоумышленник. На кадрах они его и увидели. Так, по приметам патрульные задержали 36-летнего жителя Амурского поселка.

В настоящее время на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Ему может грозить до 6 лет колонии.