Детский сад №310 снесут по решению мэра Омска

В учреждение дети не ходят с осени 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению мэра Омска снесут детский сад №310. Постановление о ликвидации аварийного здания, построенного 55 лет назад, опубликовано на сайте горадминистрации.

Строение было признано аварийным еще в 2018. В строительных конструкциях обнаружили дефекты, которые не соответствуют требования безопасности. Тогда же туда перестали водить детей.

В 2019 прокуратура обязала мэрию сделать в учреждении ремонт. Но, похоже, строение легче снести, чем отремонтировать.