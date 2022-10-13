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Общество13 октября 2022 10:12

Детский сад №310 снесут по решению мэра Омска

Здание должны были отремонтировать, но не смогли
Виктория КОВЕРНЕВА
В учреждение дети не ходят с осени 2018 года.

В учреждение дети не ходят с осени 2018 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению мэра Омска снесут детский сад №310. Постановление о ликвидации аварийного здания, построенного 55 лет назад, опубликовано на сайте горадминистрации.

Строение было признано аварийным еще в 2018. В строительных конструкциях обнаружили дефекты, которые не соответствуют требования безопасности. Тогда же туда перестали водить детей.

В 2019 прокуратура обязала мэрию сделать в учреждении ремонт. Но, похоже, строение легче снести, чем отремонтировать.