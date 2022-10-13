Жителей Омска на выходных ожидают дожди и туманы

Туманы ожидаются в ночные и утренние часы Фото: Дмитрий СТЕШИН

На грядущих выходных в Омской области будет мокро и туманно. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в эту субботу, 15 октября, столбик термометра ночью опустится до 0 градусов. Местами ожидаются туманы. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов. Существенных осадков ждать не стоит. Ветер юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 10 метров в секунду.

В ночью с субботы на воскресенье, местами пройдет небольшой дождь, и температура опустится до +1 градуса. Днем в воскресенье, 16 октября, также пройдет дождь. Воздух прогреется до +15 градусов. Если в ночные часы ожидается юго-восточный ветер, то днем он сменится на юго-западный. Его скорость будет достигать 9 метров в секунду.

Напомним, во время туманов снижается видимость на дорогах, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.