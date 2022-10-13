В Омске завтра в микрорайоне «Рябиновке» высадят яблоневый сад

Деревья сада помогут защитить микрорайон от пыли и ветра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 14 октября, в микрорайоне «Рябиновка» будет заложен яблоневый сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты УДХБ высадят на территории сада 284 саженца яблони Сибирского. Это станет самым масштабным мероприятием по высадке деревьев на этой территории.

- Это будет первый этап работ. В следующем году микрорайон «Рябиновка» также войдет в план озеленения Омска. Здесь появятся и новые яблони, и другие виды деревьев. Это положительно скажется на экологии этой части Левобережья и города в целом, - сообщил мэр города Сергей Шелест.

Глава города подчеркнул, что через несколько месяцев станет настоящим украшением микрорайона. Кроме того, он также будет отличным защитным барьером от ветра и пыли.

Напомним, ранее в Омске во время общегородского субботника высадили более 1 тысячи деревья и 1 тысячи кустарников.