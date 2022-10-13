Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне в Омске в сквере «Крылатое братство» установили уличные фонари. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Хотя сквер «Крылатое братство» в Октябрьском округе был реконструирован в 2018 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», но освещения долгое наружное время в нем не было. За благоустройство сквера тогда проголосовали свыше 40 тысяч омичей. На это было потрачено 11 миллионов рублей.

Местные жители неоднократно жаловались в окружную администрацию на отсутствие фонарей в сквере. И наконец-то проблему удалось решить благодаря совместной работе администрации и «Омскэлектро» - в месте отдыха омичей установили 6 опор линий наружного освещения со светодиодными светильниками.

Напомним, ранее в Омске благоустроили сквер возле стадиона «Красная звезда».