Мэрия Омска сообщила о временных изменениях в работе шаттлов до «G-Drive Арены»

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне мэрия Омска сообщила, что работа некоторых маршрутов автобусов-шаттлов, доставляющих болельщиков на домашние матч «Авангарда» на «G-Drive Арену», временно будет изменена.

Как сообщили в ведомстве, на четырех маршрутах автобусов-шаттлов временно будет ограничена посадка пассажиров на промежуточных остановка, а именно:

- № 501 (улица Бархатовой – G-Drive Арена)

- № 505 (поселок Ермак – G-Drive Арена)

- № 507 (микрорайон Первокирпичный – G-Drive Арена)

- № 519 (микрорайон Ясная Поляна – G-Drive Арена)

Остальные маршруты продолжают работать в штатном режиме, то есть будут останавливаться на конечных и промежуточных остановочных пунктах.

- Уважаемые болельщики, просим учитывать, что расписание движения шатллов может меняться из-за изменений во времени начала матчей. Просьба планировать время и маршрут поездок с учетом графика отправления и времени прибытия автобусов на утвержденные промежуточные остановочные пункты, - сообщили в мэрии.

Напомним, 20 маршрутов автобусов-шаттлов (№501-№520) работают со дня открытия «G-Drive Арены». Их можно легко узнать по маршрутным указателям, выполненным в едином дизайнерском стиле.