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Общество13 октября 2022 8:04

В Омской области ожидаются три магнитные бури с 30 октября по 5 ноября

Метеозависимым омичам стоит воздержаться в эти дни от стрессов и алкоголя
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Придется это пережить, а что делать

Придется это пережить, а что делать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН появился прогноз магнитных бурь на 27 дней.

Согласно данным из него, на территории Омска и региона ожидаются слабые магнитные бури три магнитных бури - 30 октября, 2 ноября, 5 ноября.

Метеозависимым омичам в эти дни может быть не очень хорошо. В эти дни следует оградить себя от стрессов и нагрузок. Рекомендуют специалисты пить больше воды и употреблять меньше соли и алкоголя. Повлиять могут бури и на электронику.

Отметим, магнитосфера будет спокойной до 20 октября. В этот и следующий день она будет в возбужденном состоянии. А с 22 по 28 октября вернется к норме - успокоится.