Жительница Омска отправится в колонию на 9 лет и 1 месяц за хранение наркотиков

Омичка и ранее привлекалась к уголовной ответсвтвенности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске Октябрьский районный суд вынес приговор 36-летней женщине. Ее признали виновной по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Суд установил, что в июне 2022 года подсудимая купила в Сети наркотическое вещество. После приобретения она получила координаты «закладки». Она прибыла в указанное место, которое находилось в лесополосе на улице 3-й Молодежной. Когда она забрала наркотик массой 2,51 грамма, ее задержали полицейские.

Изначально судебная инстанция приговорила женщину к 3 годам и 4 месяца испраивтельной колонии общего режима, но потом изменила свое решение в связи с тем, что омичка ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Суд взял во внимание факт, того что преступление она совершила в условиях рецидива, а также вынес приговор по этой же статье. Таким образом, сроки наказания сложились, и омичке назанчили 9 лет и 1 месяц исправительной колонии общего режима.

Отметим, приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.