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Общество13 октября 2022 7:19

В Омске продолжают сносить незаконные барьеры на парковках во дворах

Омичам напоминают, что самовольное установка блокираторов и столбиков приведет к их сносу
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске продолжают убирать незаконные барьеры, установленные на парковках во дворах многоэтажек.

Так, в Кировском округе во дворе многоэтажке по адресу улица Лукашевича, 21 снесли незаконны блокиратор парковки. Это было сделано после обращения жильцов дома в окружные администрацию.

- Очень часто на придомовых территориях можно встретить установленные столбики, парковочные блокираторы, а иногда въезд во двор или улицу и вовсе преграждает шлагбаум. Желание жителей закрепить за собой определенную территорию объяснимо, однако самовольная установка с захватом территории, которая находится в общем пользовании, нарушает интересы других людей, а так же является грубым нарушением федерального закона. Поэтому настоятельно рекомендуем омичам действовать согласно закону - сначала оформить необходимые документы, а уже потом приступать к работам по благоустройству территории, - сообщил глава Кировского округа Алексей Наседкин.