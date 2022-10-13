В Омске продолжают сносить незаконные барьеры на парковках во дворах

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске продолжают убирать незаконные барьеры, установленные на парковках во дворах многоэтажек.

Так, в Кировском округе во дворе многоэтажке по адресу улица Лукашевича, 21 снесли незаконны блокиратор парковки. Это было сделано после обращения жильцов дома в окружные администрацию.

- Очень часто на придомовых территориях можно встретить установленные столбики, парковочные блокираторы, а иногда въезд во двор или улицу и вовсе преграждает шлагбаум. Желание жителей закрепить за собой определенную территорию объяснимо, однако самовольная установка с захватом территории, которая находится в общем пользовании, нарушает интересы других людей, а так же является грубым нарушением федерального закона. Поэтому настоятельно рекомендуем омичам действовать согласно закону - сначала оформить необходимые документы, а уже потом приступать к работам по благоустройству территории, - сообщил глава Кировского округа Алексей Наседкин.