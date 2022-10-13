В Омской области свыше 700 человек привились ««Спутником V» через нос

Коронавирус никуда не ушел Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Омской области продолжают прививаться от коронавирусной инфекции новым способом. Накануне стало известно, что более 700 омичей поставили назально вакцину от коронавируса.

Вакцинация традиционным методом также остается доступной омичам во всех медучреждениях города и региона. В Омской области сейчас есть в наличие более 55 тысяч доз «Спутника V».

Омичам по-прежнему рекомендуют проходить ревакцинацию каждые полгода, чтобы укрепить иммунитет и защитить себя от коронавирусной инфекции.

Напомним, прививать жителей Омска и области вакциной «Спутник V» начали в конце сентября. Для этих целей правительство региона закупило 30 тысяч специальных насадок. Их доставили во все медицинские учреждения.