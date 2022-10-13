Около половины жителей Омска поддержали отмену празднования Нового года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне портал поиска вакансий SuperJob опубликовал исследования, согласно которому 48% омичей поддерживают отмену мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

При этом отмену новогодних празднований больше поддерживают женщины (50%), чем мужчины (41%). Интересно, что за это ратуют больше всех опрошенные в возрасте от 45 лет - их 58%.

Работодатели также остро реагируют на происходящее, в связи с чем только около 40% планируют проводить корпоративы.

Напомним, ранее портал спросил россиян, считают ли они свой город лучшим для построения карьеры. Тогда с этим утверждением согласились лишь 10% процентов омичей. Таким образом, наш город занял последние место в рейтинге.