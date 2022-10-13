«Ростелеком Бизнес»: личный рабочий кабинет всегда рядом

Фото: пресс-служба "Ростелеком".

ПАО «Ростелеком» в Сибири отмечает прирост числа постоянных пользователей личного кабинета «Ростелеком Бизнес». Эта онлайн-платформа позволяет быстро заказывать документы, детализацию и статистику по услугам, а также получать консультацию специалиста в удобное время без звонков в колл-центр.

«Личный кабинет “Ростелеком Бизнес” постепенно становится все более удобным, что доказывают цифры зарегистрированных пользователей. Сейчас к сервису имеют доступ уже 450 тысяч клиентов по всей стране, благодаря чему они могут самостоятельно управлять услугами, смотреть баланс и начисления по лицевым счетам, скачивать бухгалтерские документы или подписывать договоры в электронном виде», — уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Также в «Ростелеком Бизнесе» можно объединить под одной учетной записью все подключенные услуги, чтобы управлять их параметрами, не переключаясь между кабинетами и не вводя отдельные пароли. Это касается таких цифровых сервисов, как «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для гостей», «Номер 8 800» и других востребованных у бизнес-клиентов цифровых платформ.