В Омской крепости откроют археологическую выставку, посвященную Тарскому острогу

Экспозиция будет состоять из артефактов, найденных при раскопках в Тарском остроге

В Омской крепости в эту пятницу, 14 октября, откроют археологическую выставку, на которой представят артефакты, найденные при раскопках на территории «Тарского острога».

Открытие выставки «Тара – особо значимая, но неизвестная жемчужина Западной Сибири» состоится в пятницу в 16:00 в здании Цейхгауза Омской крепости. Она станет итогом одноименной археологической экспедиции, осуществляемой при поддержке Фонда президентских грантов. Раскопки вели волонтеры под руководством старшего научного сотрудника сектора археологии Омского филиала Объединенного института истории, философии и филологии сибирского отделения РАН Сергея Татаурова.

На выставке омичи смогут увидеть ножи и предметы быта 17-19 веков, среди которых изделия из керамики, дерева, а также большую коллекцию текстиля. В день открытия жителям города покажу документальный фильм, о работе археологической экспедиции в «Тарском остроге».

Отметим, экспозиция можно будет увидеть в Омской крепости ежедневно с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 89831178286