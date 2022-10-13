Александр Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года

Фото: телеграм-канал губернатора

Стратегию развития Омской области до 2030 года утвердил глава региона Александр Бурков. Об этом руководитель написал в своем телеграм-канале.

В разработке документа, по которому будет строиться жизнь приграничного региона, участвовали ученые, федеральные эксперты, представители бизнеса.

- Стратегические ориентиры Омской области на ближайшие годы: создание конкурентоспособной экономики региона за счет обрабатывающих производств и агропромышленного комплекса, - пишет глава региона.

По словам губернатора, в первую очередь регион должен сделать ставку на импортозамещение. Для этого в Омской области будут создаваться производственные площадки и поддерживаться уже имеющиеся.

Также область должна стать крупнейшим в Сибири транспортно-логистического центром. И, видимо, отобрать эту нишу у новосибирцев.

- Мы находимся на пересечении важных транспортных коридоров, соединяющих Европу с Дальним Востоком, Казахстаном и Китаем, и крупного водного пути. Это поможет нам своевременно отвечать на санкционные вызовы, создавать новые рабочие места и сохранять социально-экономическую стабильность региона, - поясняет руководитель.

Еще одним пунктом стало повышение уровня жизни омичей: развитие уровня здравоохранения, образования и культуры.