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Происшествия13 октября 2022 4:40

Под Омском на трассе «девятка» улетела в кювет и опрокинулась

Жителя Омской области, находившегося за рулем, и его несовершеннолетнего пассажира доставили в больницу
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району вечером поступило сообщение об аварии на 2-м километре автодороги Любинский–Большаковский, в которой пострадали два сельчанина.

По предварительной версии, 18-летний водитель «девятки» двигался по дороге Любинский–Большаковский. В районе в 2-го километра трассы он не справился с управление и улетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате аварии пострадали водитель и его 17-летний пассажир. Им понадобилась помощь медиков. Обстоятельства и причины ДТП правоохранители установят в ходе проверки.

Напомним, ранее в Омске задержали 16-летнего пьяного подростка, который решил погонять на BMW родители. пока они были в отъезде. Его заметили сотрудники ДПС и попытались догнать, но не пришлось - он, уходя от преследования, съехал в кювет.