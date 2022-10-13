В Омске вновь фиксируют вредные вещества в воздухе

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня до 11:00 в Омске и области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-й стпени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

НМУ на территории Омска и области способствуют тому, что в воздухе рассеиваются вредные примеси.

И о погоде - сегодня днем столбик термометра поднимется до +12 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Существенных осадков не ожидается. В Омске вероятность их выпадения 5%.

Напомним, в последние раз синоптики сообщали о режиме НМУ почти две недели назад - утром 2 октября. В минувшую субботу, 8 октября, в Советском и Октябрьском округе было зафиксировано содержание ПДК вредных веществ в воздухе.