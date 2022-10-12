Омскстат сообщил о снижении цен на репчатый лук, морковь, картофель и виноград

Фото: сайт Омскстата.

Омские статистики зафиксировали цены из потребительской корзины на продукты в сентябре и проанализировали их с данными за август текущего года. Оказалось, омичам можно порадоваться. Стоимость сезонных овощей стала ниже.

Больше, чем на треть - на 35,1% - стал дешевле репчатый лук , а также морковь (32,8%). Близок к этому показателю и виноград, сбавивший в цене 29%. Стоиомсть картофеля тоже радует - она стала меньше на 24,9%. Подешевела свекла - на 16,5%, капуста - на 12,7%, груши и яблоки упали в цене на 12%.

Но есть и почти рекордные подорожания продуктов: огурцы прибавили 76,7%. Незначительно прибавили в стоимости на яйца (+4,3%), бананы (+5,9), консервированные овощи (+6%). Условная продуктовая корзина, рассчитанная на месяц, к концу сентября подешевела почти на 3% — до 4950 рублей.