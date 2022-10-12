Омские бани переформатируют под мобилизованных

Мобилизованные могут записаться на помывку в одной из муниципальных бань города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский градоначальник Сергей Шелест сообщил в своем telegram-канале, что в скором времени городские муниципальные бани будут переформатированы под нужды мобилизованных граждан. Сегодня среди резервистов, которые живут в том числе в палаточном лагере, такой запрос существует. К тому же мобилизованные постоянно прибывают к нам на обучение и военное слаживание из других регионов.

- Во время недавнего посещения полевого лагеря Омского автобронетанкового инженерного института губернатор нашего региона Александр Леонидович Бурков получил просьбу: организовать дополнительные банные пункты. Главой региона было дано поручение проработать вопрос, - написал Сергей Николаевич. - После обсуждения с коллегами, принято решение: использовать в качестве вспомогательного — ресурс муниципальных бань. Уже с завтрашнего дня (то есть с 13 октября - ред.) в двух городских банях будет выделено время для помывки мобилизованных ребят. Для доставки желающих от места дислокации до этих бань выделено два автобуса. Сейчас ведутся последние согласования графика таких выездов.

Сколько резервистов будут привозить ежедневно в город для помывки и как часто будут проводить этот процесс, градоначальник не уточнил.