В Азовском районе впервые прошел День ОмГПУ

11 октября в Азовском немецком национальном районе Омской области прошел День Омского педагогического университета. Участниками профориентационного мероприятия стали больше 170 старшеклассников из 17 школ района. Ребята познакомились со всеми факультетами ОмГПУ, Университетским колледжем и Центром дополнительного образования. Студенты провели для школьников разные мастер-классы, интерактивы и игры.

Школьников и педагогов поприветствовал глава Азовского района Дмитрий Дизер. Он подчеркнул важность Дня ОмГПУ как для старшеклассников, которые сейчас стоят перед выбором своего будущего профессионального пути, так и для всего района, которому в этом году исполнилось 30 лет.

«День ОмГПУ в Азовском районе стал первым в запланированной череде выездных профориентационных мероприятий в районах Омской области. Важно, что мы запустили этот значимый проект в юбилейный для нашего университета год. Формат мы выбрали очень интересный – студенты сами рассказывают школьникам про возможности, которые есть в Омском педагогическом. Такой диалог, я уверен, поможет школьникам определить свою будущую профессиональную траекторию развития. Профессия учителя – это профессия дальнего действия. Сегодня в нашем университете создаются комфортные условия для обучения и самореализации будущих педагогов», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Студентка факультета искусств ОмГПУ Анна Николаева рассказала, что ее факультет заинтересовал многих школьников Азовского района. «Ребята с большим интересом рассматривали работы, задавали вопросы и брали контактные номера. Также они с энтузиазмом взаимодействовали с нами во время интерактива, рисовали, смеялись и проявляли свои творческие способности. Талантливых ребят в Азово очень много! И я уверена, многие из них захотят стать частью Омского педагогического», – отметила Анна.

«Мероприятие прошло очень насыщенно. Я узнала о многих факультетах ОмГПУ, про которые нам рассказали студенты. Они представляли место своей учёбы с гордостью, показывая, что полностью уверены в правильном выборе университета. После данного мероприятия появилось ещё большее желание поступить в Омский педагогический», – рассказала ученица Александровской школы Полина Корякина.

Также в этот день в Азовском районе прошла дискуссионная площадка, посвященная целевому обучению в Омском педагогическом университете. В ней приняли участие глава района Дмитрий Дизер, замглавы района Мария Боссерт, председатель комитета по образованию Иван Келлер, главный специалист комитета по образованию Татьяна Чернышева, директора, завучи и педагоги всех школ Азовского района. Ректор ОмГПУ Иван Кротт рассказал о целевом наборе, об особенностях заключения договоров и ответил на вопросы участников площадки.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.